«Конь в пальто был упрям». В Мурманске коня полтора часа уговаривали зайти к ветеринару

Конь долго не решался перейти порог, однако потом все-таки решился и пошел к специалисту. Фото: vk.com/horse_tours

Мурманчанка Ксения Дрожжина, которая работает с лошадьми, показала, как водит подопечных к ветеринарам и какие трудности при этом возникают.

Фото: vk.com/horse_tours

- На ноге коня Паркура появилась шишка, и мы очень обеспокоены. Снимки сделали и теперь ждем ответа специалистов. Паша есть Паша: 1,5 часа уговаривали его зайди в помещение. Рыжий упрямый ослик, - написала Ксения Дрожжина в «ВКонтакте».

Фото: vk.com/horse_tours

Конь долго не решался перейти порог, однако потом все-таки решился и пошел к специалисту.

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