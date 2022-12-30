На Поморской набережной в Коле открывают каток

30 декабря в 12.00 на Поморской набережной в Коле откроют каток. Фото: Даниил ОПАРИН

30 декабря в 12.00 на Поморской набережной в Коле откроют каток. Об этом сообщает правительство Мурманской области.

Всех желающих приглашают посмотреть на «Веселые старты на льду» от команд юных хоккеистов, а затем посетители смогут свободно кататься.

Напомним: в Мурманске открылся первый каток на естественном водоеме. Ледовая дорожка с круглосуточным освещением появилась на КП-2 «Снежинка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске двое предприимчивых мужчин незаконно ставили алкоголикам капельницы. Также северяне продавали своим пациентам снотворное без рецепта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru