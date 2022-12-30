На Поморской набережной в Коле открывают каток

30 декабря в 12.00 на Поморской набережной в Коле откроют каток.
Фото: Даниил ОПАРИН
30 декабря в 12.00 на Поморской набережной в Коле откроют каток. Об этом сообщает правительство Мурманской области.
Всех желающих приглашают посмотреть на «Веселые старты на льду» от команд юных хоккеистов, а затем посетители смогут свободно кататься.
Напомним: в Мурманске открылся первый каток на естественном водоеме. Ледовая дорожка с круглосуточным освещением появилась на КП-2 «Снежинка».
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