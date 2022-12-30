Поликлиники Мурманска изменят режим работы в праздничные дни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поликлиники Мурманска изменят режим работы в праздничные дни.

В Мурманской городской поликлинике №1 служба неотложной медпомощи будет работать: 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января с 09:00 до 15:00. Прием вызовов с 09:00 до 12:00.

1 и 7 января у дежурной амбулаторно-поликлинической службы выходные. 31 декабря, 3, 6, 8 января она работает с 09:00 до 15:00 по адресам: Героев-североморцев 37, Лобова 33, Шмидта 41/9, Карла Маркса 52, Росляково.

31 декабря, 2, 4, 5 января - с 09:00 до 15:00 служба работает на Павлика Морозова 2/11.

Дежурство врачей-специалистов 3 и 6 января с 09:00 до 15:00: врач-травматолог-ортопед (Павлика Морозова 2/11), врач ЛОР (Карла Маркса 52), врач-хирург (Карла Маркса 52 и Шмидта 41/9).

Работа рентгенологических кабинетов с 09:00 до 13:00: 3 января на Павлика Морозова 2/11, Шмидта 41/9; 6 января на Павлика Морозова 2/11, Карла Маркса52.

Выездная патронажная бригада паллиативной медицинской помощи: 3 и 6 января с 09:00 до 13:00 по адресу Карла Маркса 52.

Мурманская городская поликлиника №2 31 декабря работает по субботе: филиалы поликлиники на Морской, 9 и Кольском, 149а, работают с 09:00 до 15:00, в дежурном режиме: кабинеты неотложной помощи, кабинеты для пациентов с признаками ОРВИ, с 09:00 до 12:00 принимаются вызова на дом.

Поликлиника не работает 1 и 7 января. 2, 4, 5 и 8 января будет прием только в филиале поликлиники на Морской, 9: работают кабинеты неотложной помощи и кабинеты для пациентов с ОРВИ с 09:00 до 15:00. Принимаются вызова на дом с 09:00 до 12:00.

3 и 6 января с 9:00 до 15:00 на Кольском, 149а и Морской, 9, работают кабинеты неотложной помощи и кабинеты для пациентов с ОРВИ.

На Кольском, 149а и Морской, 9, прием ведут врачи-хирурги, помощь оказывается также пациентам травматологического профиля. На Кольском, 149а, работают стоматолог-хирург и стоматолог-терапевт и женская консультация.

В филиале на Лесной, 12 пациентов ждет дежурный врач, с 09:00 до 12:00 принимаются вызова на дом.

Врача на дом можно вызвать по телефону 47-49-90 или через форму на сайте медучреждения.

С 9 января поликлиника работает в обычном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru