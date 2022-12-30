На предприятии в Оленегорске сотрудницу засыпало железно-рудным концентратом

Сотрудницу засыпало железно-рудным концентратом, она погибла на месте. Фото: СУ СК России по Мурманской области

Суд вынес приговор 32-летнему сотруднику одного из предприятий в Оленегорске. Его признали виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Он являлся ответственным за безопасное выполнение работ на предприятии. 10 февраля 2018 года мужчина допустил к работе машиниста конвейера и направил для работы в место, не отвечающее требованиям безопасности, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Сотрудницу засыпало железно-рудным концентратом, она погибла на месте. Несмотря на то, что северянин не признавал свою вину, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

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