Перед праздниками мошенники стали активнее звонить жителям Мурманской области

Звонящие представляются сотрудниками банков и правоохранителями и рассказывают своим жертвам, что на их имя пытаются оформить кредиты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Накануне Нового года и Рождества настроение северянам портят телефонные мошенники, которые буквально атаковали звонками. Они пользуются тем, что многие погружены в предпраздничные хлопоты и теряют бдительность.

Звонящие представляются сотрудниками банков и правоохранителями и рассказывают своим жертвам, что на их имя пытаются оформить кредиты. Периодически злоумышленники сообщают, что они работают следователями.

- Сотрудники Следственного комитета никогда не звонят гражданам с целью убеждения в необходимости действовать в соответствии с инструкциями третьих лиц, представившихся работниками банковской сферы, равно как не подтверждают факты якобы совершающихся в настоящий момент финансовых операций по банковским счетам, - отметили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Также обычно мошенники звонят с мобильных номеров, что также должно насторожить. К слову, если вы сбросите звонок и попытаетесь перезвонить, то услышите, что абонент недоступен.

Северян просят быть осторожнее и не доверять сообщениям от незнакомых лиц.

Напомним: мурманчанка отчитала и высмеяла телефонных мошенников. Жительницу Мурманска мошенники дважды пытались обмануть по одной схеме.

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