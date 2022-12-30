80-я арктическая мотострелковая бригада получила памятный адрес губернатора Мурманской области

Соединение было образовано 8 лет назад. Фото: vk.com/a.samarin86

В Мурманской области отметила день рождения 80-я отдельная арктическая мотострелковая бригада, которая базируется в Алакуртти. Соединение было образовано 8 лет назад.

Командование и личный состав бригады поздравили депутат Мурманской облдумы Ирина Просоленко, глава Кандалакшского района Игорь Репринцев и глава Алакуртти Александр Самарин.

- Военнослужащие бригады - наша гордость! Наша сила и защита! Они с честью выполняют свой воинский долг, отстаивая самые северные рубежи Родины. А также, профессионально исполняют задачи, стоящие перед ними в рамках спецоперации, - отметил Александр Самарин.

Глава поселка передал командованию бригады памятный адрес от губернатора Андрея Чибиса.

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