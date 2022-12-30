В Мурманске откроют первую в регионе благотворительную столовую

Помещение для столовой уже подобрано - на проспекте Ленина. Фото: благотворительный фонд «Добрый мир»

В первом квартале 2023 года в Мурманске откроется первая для всего региона благотворительная столовая. Благое дело для северян, попавших в трудную ситуацию, сделает благотворительный фонд «Добрый мир». Помещение для столовой уже подобрано - на проспекте Ленина.

До этого дня раздача горячих обедов для малоимущих проходит в специальных точках в Мурманске и Коле.

- Сейчас в помещении идет завершающий этап ремонта. Новый год – семейный праздник, который хочется встретить в кругу близких, не думая о проблемах. В последний день декабря наши волонтеры, истинная соль земли, выделят время, чтобы позаботиться о подопечных фонда и приготовить для них обед, - отметил президент благотворительного фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин.

А уже 1 января состоится «Добрый обед», чтобы те северяне, у кого сейчас есть трудности с домом и пропитанием, тоже могли отметить праздник. В будущем они смогут посещать столовую. Планируется, что она будет работать по будням, талоны в нее распространят через Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения, соцслужбы и волонтеров.

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