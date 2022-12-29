В Мурманске на улице Карла Либкнехта сбили пешехода

Обстоятельства случившегося устанавливаются.Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на улице Карла Либкнехта сбили мужчину. Фотографию случившегося опубликовали в группе «Мурманск ДТП ЧП».

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним: в Мурманске водитель грузовика без страховки и водительских прав попал в ДТП.

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