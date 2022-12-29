В Мурманской области на 13% стало меньше наркопреступлений

В регионе ведется работа по выявлению незаконных сайтов и их блокировке. Фото: gov-murman.ru/

Губернатор Андрей Чибис сообщил о том, что в 2022 году количество зарегистрированных наркопреступлений в Мурманской области снизилось на 13%. Что важно, сократилось число таких преступлений с участием несовершеннолетних.

- Положительная динамика свидетельствует о работе, которая проводится в регионе правоохранителями. В том числе это связано также с тем, что в этом году школьники региона могли легально заработать деньги на общественно-полезных работах после учебы и во время каникул, – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что расслабляться все же нельзя. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы и наращивают свое присутствие в Интернете. В регионе ведется работа по выявлению незаконных сайтов и их блокировке.

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