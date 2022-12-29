Жители Мурманской области перед Новым годом не могут вернуться домой из Египта

Для некоторых жителей Мурманской области желание сбежать от полярной ночи в жаркие страны обернулось проблемами: туристы из Заполярья застряли в Египте перед Новым годом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для некоторых жителей Мурманской области желание сбежать от полярной ночи в жаркие страны обернулось проблемами: туристы из Заполярья застряли в Египте перед Новым годом.

- Чартеры в Москву должны были улететь 24, 25 и 26 декабря, но рейсы отменили из-за того, что Иордания закрыла воздушное пространство. Каждый день вылет переносят на 2 дня вперед. Сейчас туристов обещают вывезти 31 декабря. Пока мурманчан расселили по отелям за счет туроператора, но попадут ли они домой к Новому году – неясно, - пишет паблик «Регион 51» (18+).

Напомним: похожая история приключилась с северянами весной этого года, когда из-за западных санкций наши туристы застряли в Шарм-эль-Шейхе почти на месяц.

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