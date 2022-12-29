В Минпросвещения РФ подписали приказ об объединении МАГУ и МГТУ

Ожидается, что объединение займет не меньше года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В минпросвещения РФ подписали приказ об объединении двух ключевых вузов Мурманской области: Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета.

Напомним: в начале ноября состоялось заседание наблюдательного совета МГТУ под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. На обсуждали важный вопрос слияния крупнейших вузов. Процесс поддержали все стороны.

Новое учреждение высшего образования будет называться Мурманский арктический университет.

- Процесс непростой и займет определенный период времени. Мы, в свою очередь, обязательно окажем помощь и поддержку, - отметил вице-губернатор Юрий Фомин.

Ожидается, что объединение займет не меньше года.

- С точки зрения образовательного процесса изменений не будет: все образовательные программы будут продолжаться в соответствии с утвержденными учебными планами. Это касается всех обучающихся в обоих университетах, включая филиалы. Если к моменту окончания обучения процедура объединения МАГУ и МГТУ завершится, то обучающиеся получат дипломы уже нового университета. Если к моменту окончания обучения процедура объединения МАГУ и МГТУ не завершится, то выпускники получат дипломы своих университетов, - пояснили в вузах.

Напомним: в Мурманской области с 1 января 2023 года повысят стипендии ординаторам и студентам медицинских вузов, которые будут проходить целевую подготовку к медорганизациях региона.

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