Жителям Мурманской области рассказали, как отличить грипп и ОРВИ

Северян в период праздников призывать быть осторожнее и беречь себя, что не провести длинные выходные в кровати. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Этой зимой северян на прочность испытывает не только коронавирус и ОРВИ, но и свиной грипп. Почти четыре сотни жителей Мурманской заразились им, поэтому специалисты рассказали, как отличить одну болезнь от другой.

- При ОРВИ насморк и чихание появляются обычно сразу, в первый же день заболевания. При гриппе этих симптомов изначально нет, они могут присоединиться только на 2-3 день болезни и считаются осложнением. Температура тела при гриппе выше: она может подниматься до 38,5-40°С и держаться несколько дней. Если это грипп, сбить жар обычно бывает трудно. В то же время ОРВИ редко дает температуру выше 38°С, и уже через 2-3 дня жар спадает, - уточнили в Роспотребнадзоре Мурманской области.

ОРВИ также часто сопровождается кашлем и расстройством пищеварения, а при гриппе этого может не быть. А вот общее у болезней то, что их не надо лечить антибиотиками.

Северян в период праздников призывать быть осторожнее и беречь себя, что не провести длинные выходные в кровати.

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