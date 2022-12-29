В Мурманской области водителей просят не мешать работе мусоровозов в праздничные дни

На прошлой неделе работе коммунальной службы помешали припаркованные автомобили в ЗАТО Александровск и Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Автовладельцев из Мурманской области просят не мешать работе мусоровозов в новогодние дни. Парковка машин рядом с контейнерной площадкой не дает коммунальщикам вовремя вывезти отходы, что ничего хорошего не сулит.

Так, на прошлой неделе работе коммунальной службы помешали припаркованные автомобили в ЗАТО Александровск и Мурманске.

- Вывоз контейнеров для смешанных отходов допускается один раз в три дня, а крупногабаритные отходы спецтехника забирает не реже одного раза в 10 суток, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Напомним: Загс Мурманска опубликовал график работы в новогодние праздники.

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