Дмитрий Крикун про поездку в Мурманскую область: Сбылось заветное желание увидеть северное сияние

Впечатлениями о поездке он поделился на своей странице в одной из соцсетей. Фото: скриншот видео / vk.com/dmitrykrikun

В Мурманскую область приехал блогер и фотограф Дмитрий Крикун. Впечатлениями о поездке он поделился на своей странице в одной из соцсетей.

- Еще одно заветное желание - увидеть северное сияние - сбылось. Кстати, по словам местных жителей, нам очень повезло, потому что мы увидели самое яркое сияние, - написал Дмитрий Крикун.

Напомним: другой известный блогер подарил мальчику из Мурманска смартфон. В TikTok видео набрало более 18 тысяч просмотров.

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