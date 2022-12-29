В Мурманской области утвердили правила содержания и выгула домашних животных

На сайте правительства Мурманской области опубликовано постановление, которое прописывает правила содержания и выгула домашних животных в регионе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На сайте правительства Мурманской области опубликовано постановление, которое прописывает правила содержания и выгула домашних животных в регионе. Не распространяются они только на служебных животных, которые используются бизнесменами и в различных мероприятиях.

Так, до 1 сентября 2023 года владельцы собак должны внести данные о них в базу облветстанции и получить для них уникальный идентификационный номер.

Трупы домашних питомцев можно утилизовать только сожжением. Если животное нападет на человека, то хозяин должен дать осмотреть его специалистам.

- Запрещается содержать домашних животных в транспортных средствах, на балконах и лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных домов, - говорится в постановлении.

Также документ прописывает, что на выгуле хозяева должны убирать за четвероногими друзьями, не гулять с ними на спортивных и детских площадках. Самовыгул собак, а также нахождение с ними только детей до 14 лет, запрещается.

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