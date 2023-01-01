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НовостиОбщество1 января 2023 11:10

В итоговом рейтинге регионов за 2022 год Мурманская область заняла 28 место

Эксперты оценивали разные факторы от развития науки до развития ЗОЖ
Ника СВЕТЛОВА
На последних позиция находятся Тыва, Еврейская АО, Ингушетия, Карачаево-Черкессия.

На последних позиция находятся Тыва, Еврейская АО, Ингушетия, Карачаево-Черкессия.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

РИА Новости составили рейтинг регионов за 2022 год. Мурманская область заняла в нем 28 позицию по соседству с Курской и Ярославской областями.

- Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2022 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни, - сообщили авторы рейтинга.

Первое место в нем заняла Москва, следом идут Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан. На последних позиция находятся Тыва, Еврейская АО, Ингушетия, Карачаево-Черкессия.

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