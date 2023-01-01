В итоговом рейтинге регионов за 2022 год Мурманская область заняла 28 место

На последних позиция находятся Тыва, Еврейская АО, Ингушетия, Карачаево-Черкессия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

РИА Новости составили рейтинг регионов за 2022 год. Мурманская область заняла в нем 28 позицию по соседству с Курской и Ярославской областями.

- Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2022 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни, - сообщили авторы рейтинга.

Первое место в нем заняла Москва, следом идут Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан. На последних позиция находятся Тыва, Еврейская АО, Ингушетия, Карачаево-Черкессия.

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