В итоговом рейтинге регионов за 2022 год Мурманская область заняла 28 место

На последних позиция находятся Тыва, Еврейская АО, Ингушетия, Карачаево-Черкессия.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
РИА Новости составили рейтинг регионов за 2022 год. Мурманская область заняла в нем 28 позицию по соседству с Курской и Ярославской областями.
- Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2022 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни, - сообщили авторы рейтинга.
Первое место в нем заняла Москва, следом идут Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан. На последних позиция находятся Тыва, Еврейская АО, Ингушетия, Карачаево-Черкессия.
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