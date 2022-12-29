С 1 января 2023 года в Мурманской области поднимется плата за детский сад

В Мурманской области с 1 января 2023 года вырастет плата за детский сад. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области с 1 января 2023 года вырастет плата за детский сад.

Так, дороже всего один день посещения дошкольного учреждения обойдется в ЗАТО Островной и ЗАТО Заозерск - 221 рубль и 208 рублей соответственно. Самая низкая стоимость услуг детсада в Мурманске, Апатитах и Кировске - 152 рубля.

В остальных муниципалитетах Заполярья цена за сутки будет составлять 160-200 рублей.

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