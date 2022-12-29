Жителей Мурманской области предупреждают о плохой погоде

Он накроет Заполярье утром и днем 30 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области о сильном ветре. Он накроет Заполярье утром и днем 30 декабря.

Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не ходить вблизи крыш зданий, шатких строений. По возможности стоит отложить дальние поездки на личном авто, а на дороге соблюдать ПДД, учитывать погодные условия.

Напомним: в Мурманской области похолодает до -22.

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