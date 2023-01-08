В Мурманске установят остановочные комплексы там, где сейчас их нет

В Мурманске не на всех остановках общественного транспорта есть остановочные комплексы, на которых можно укрыться от непогоды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске не на всех остановках общественного транспорта есть остановочные комплексы, на которых можно укрыться от непогоды. Наша редакция обратилась в администрация Мурманска с вопросом, планируется ли исправить эту ситуацию.

- Планом проектных работ в 2023 году предусмотрено выполнение проектной документации по устройству остановочных пунктов в районе выезда с улицы Успенского на улицу Саши Ковалева; у дома №3 на улице Планерной в обеих направлениях; у дома №45А на улице Карла Маркса в обеих направлениях; у дома №34/25 на улице Папанина в обеих направлениях; у дома 28 корпус 1, 28 корпус 2 на улице Алексея Хлобыстова в обеих направления. Реализация проектов - в последующие годы, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации Мурманска.

Напомним: в 2022 году в Мурманске впервые стали устанавливать теплые остановки, оснащенные инфракрасными обогревателями.

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