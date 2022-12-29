По Мурманску курсирует новогодний троллейбус

В новогоднюю ночь по городу будут курсировать несколько автобусных и троллейбусных маршрутов. Фото: Елена Ястребова

На улицы Мурманска вышел традиционный новогодний троллейбус. Транспорт празднично украсили гирляндами, светодиодной надписью «С Новым 2023 годом!». А внутри пассажиров встречают Дед Мороз и Снегурочка.

В новогоднюю ночь по городу будут курсировать несколько автобусных и троллейбусных маршрутов.

Напомним: в Мурманске ограничили использование пиротехники на Новый год и Рождество.

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