Традиционно по городу будут курсировать несколько автобусов и троллейбусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В новогоднюю ночь передвигаться по улицам Мурманска можно будет не только на такси и своих двоих. Традиционно по городу будут курсировать несколько автобусов и троллейбусов.

- Всю новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будут работать троллейбусы №4 и №6, автобус №18. Для жителей микрорайонов Росляково и Роста будут курсировать автобусы №33к и №10к, - сообщили в АО «Электротранспорт».

Расписания троллейбуса №4 и автобусов №10к, 33к синхронизированы. График движения общественного транспорта можно посмотреть по ссылке.

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