С 10 января прием будет идти по обычному расписанию. Фото: Администрация города Мурманска

Минюст Мурманской области опубликовал режим работы загса Мурманска в праздничные новогодние дни.

Так, 31 декабря, 1, 2 января и с 6 по 9 января у учреждения выходные. 3, 4 и 5 января прием граждан ведется только по регистрации смерти с 9.00 до 15.00, без перерыва.

С 10 января прием будет идти по обычному расписанию.

Напомним: в преддверии Нового года в Мурманске открылись 9 детских оздоровительных лагерей.

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