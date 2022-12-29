Специалист медицинской профилактики: эйфория от алкоголя сменится тяжелым похмельем

Пусть праздничные выходные дни принесут вам пользу и полноценный отдых! Фото: Антон ЗАБИРОВ

Человек не задумывается о вреде алкоголя, когда начинает употреблять спиртные напитки, ведь после их употребления приходит приятное расслабление, поднимается настроение, возникает чувство уверенности в себе, забываются проблемы.

Хорошему настроению на первой стадии алкогольного опьянения мы обязаны этанолу, то есть химическому соединению, которое еще называют этиловым спиртом. Основное влияние этанола на организм человека - это угнетение нервной системы. Он моментально попадает в кровь, затем - в мозг и запускает торможение центральной нервной системы. Также алкоголь провоцирует выделение гормонов счастья - эндорфинов.

- Стоит задуматься, открывая очередную бутылку, ведь эйфория сменится тяжелым похмельем, головной болью, раздражительностью, депрессией. От употребления спиртных напитков страдает весь отравленный организм. Этиловый спирт тормозит работу центральной нервной системы, вызывает нарушения в работе сердечной мышцы и кровообращении, провоцирует обезвоживание организма, в результате чего сгущается кровь и образовываются тромбы, серьезно осложняется работа почек и печени, ведь чем больше алкоголя в крови, тем сложнее его переработать, - рассказывает заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

В новогодние каникулы, которые вот-вот наступят, постарайтесь найти себе увлечение. Самая лучшая замена употреблению спиртного - физическая активность. Больше гуляйте на свежем воздухе, играйте с детьми, катайтесь на лыжах, коньках, сходите в бассейн и др.

Отвлечься от желания выпить поможет любое хобби - можно рисовать, играть на гитаре, слушать музыку, читать книги.

Также смотрите любимые фильмы, посетите музей, сходите на концерт, в театр.

Пусть праздничные выходные дни принесут вам пользу и полноценный отдых!

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