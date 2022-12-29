В Мурманской области запустили «горячую линию» по вопросам теплоснабжения

Телефон «горячей линии»: 8 8152 47 38 08. Она работает ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Мурманской области начала работать специальная «горячая линия» по вопросам теплоснабжения, которую организовала прокуратура региона.
Северяне могут сообщить специалистам о несоблюдении теплового режима в домах, неисправностях используемого в теплоснабжении оборудования и других нарушениях.
Телефон «горячей линии»: 8 8152 47 38 08. Она работает ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
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