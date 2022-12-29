В Мурманской области за неделю подорожали суповые овощи

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области больше всего за минувшую неделю подорожали овощи, которые обычно идут на суп. Как сообщили в Мурманскстате, с 20 по 26 декабря свежая капуста выросла в цене почти на 10%, лук - на 6%, морковь на 4,4% и картофель на 3,9%.

Также выросла стоимость яблок (на 1,9%), сливочного масла (на 1,3%).

Тем временем снизились цены на пшено (на 1,4%), сахар (на 0,8%), хлеб и булки из пшеничной муки различных сортов (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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