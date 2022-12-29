В Мурманском областном многопрофильном центре провели уникальную гинекологическую операцию

Данная операция проводится в рамках ОМС. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманском областном клиническом центре впервые провели селективную эмболизацию маточных артерий. Процедура широко используется при лечении злокачественных новообразований в гинекологии (рака шейки матки).

- Мультидисциплинарная бригада успешно провела операцию, пациентка чувствует себя хорошо. Заведующие отделениями Анна Верещагина и Альберт Туйгильдин лично сопровождали женщину на всех этапах получения медпомощи в центре, - сообщили в медучреждении.

Данная операция проводится в рамках ОМС. Метод позволяет во многих случаях отказаться от необходимости удаления матки при миоме и сохранить репродуктивную функцию.

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