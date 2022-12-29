В Мурманском областном многопрофильном центре провели уникальную гинекологическую операцию

Данная операция проводится в рамках ОМС.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманском областном клиническом центре впервые провели селективную эмболизацию маточных артерий. Процедура широко используется при лечении злокачественных новообразований в гинекологии (рака шейки матки).
- Мультидисциплинарная бригада успешно провела операцию, пациентка чувствует себя хорошо. Заведующие отделениями Анна Верещагина и Альберт Туйгильдин лично сопровождали женщину на всех этапах получения медпомощи в центре, - сообщили в медучреждении.
Данная операция проводится в рамках ОМС. Метод позволяет во многих случаях отказаться от необходимости удаления матки при миоме и сохранить репродуктивную функцию.
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