Андрей Малахов призвал всех ехать в Хибины, а не на «Роза Хутор»

В этом году курорт «Большой Вудъявр» первым в стране открыл сезон. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Курорт «Роза Хутор» в Сочи в этом году позже обычного откроет сезон катания на лыжах и сноубордах: из-за отсутствия снега дату старта перенесли на 31 декабря.

- Все в Хибины! - прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале Андрей Малахов.

В этом году курорт «Большой Вудъявр» первым в стране открыл сезон. С 17 декабря из Мурманска в Апатиты и обратно начнет курсировать электричка «Лыжная стрела». Поезд позволит удобнее добираться северянам и туристам до Хибин. А из Москвы в аэропорт «Хибины» и обратно вновь курсируют самолеты. Рейсы выполняются по четвергам и воскресеньям.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал Андрея Малахова патриотом малой Родины.

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