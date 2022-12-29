Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 11:03

Андрей Малахов призвал всех ехать в Хибины, а не на «Роза Хутор»

Андрей Малахов на фоне переноса открытия сезона в «Роза Хутор» позвал всех в Хибины
Ника СВЕТЛОВА
В этом году курорт «Большой Вудъявр» первым в стране открыл сезон.

В этом году курорт «Большой Вудъявр» первым в стране открыл сезон.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Курорт «Роза Хутор» в Сочи в этом году позже обычного откроет сезон катания на лыжах и сноубордах: из-за отсутствия снега дату старта перенесли на 31 декабря.

- Все в Хибины! - прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале Андрей Малахов.

В этом году курорт «Большой Вудъявр» первым в стране открыл сезон. С 17 декабря из Мурманска в Апатиты и обратно начнет курсировать электричка «Лыжная стрела». Поезд позволит удобнее добираться северянам и туристам до Хибин. А из Москвы в аэропорт «Хибины» и обратно вновь курсируют самолеты. Рейсы выполняются по четвергам и воскресеньям.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал Андрея Малахова патриотом малой Родины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru