Глава Печенгского округа доставил гуманитарный груз и подарки бойцам СВО

Аккурат к Новому году военнослужащие получили гуманитарный груз и подарки. Фото: Андрей Кузнецов

Глава администрации Печенгского округа Андрей Кузнецов добрался до Белгородской области, чтобы передать заполярным бойцам СВО «горячий привет». Так, аккурат к Новому году военнослужащие получили гуманитарный груз и подарки.

- По возвращению в родной округ расскажу все подробно, - отметил Андрей Кузнецов.

Напомним: Герой России и участник СВО Сергей Бойко приехал в отпуск в Мурманскую область. Военнослужащий повидается со своей семьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru