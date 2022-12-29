Ледоколы «Атомфлота» встретят новогоднюю ночь в акватории Северного морского пути

Атомоходы работают в Обь-Енисейском районе Карского моря, где наблюдается благоприятная ледовая обстановка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кто-то встречает Новый год дома, в семейном кругу, а кто-то - на просторах Арктики. Так, все атомные ледоколы «Атомфлота», среди которых «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач», проведут новогоднюю ночь в акватории Северного морского пути.

Атомоходы работают в Обь-Енисейском районе Карского моря, где наблюдается благоприятная ледовая обстановка. В первую неделю нового года маршрут будет прокладываться через мыс Желания.

- В Новый год на судне все экипажи стараются создать домашнюю атмосферу: елка в кают-компании, праздничное судовое меню, обмен подарками, - поделился и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Традиционно по громкой связи капитан поздравит экипаж с Новым годом.

В рейсе экипажи судов работают круглосуточно: одна вахта сменяет другую. В Мурманске новогоднюю ночь встретит лишь экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть». Мурманчане, свободные от вахты, смогут встретить праздник в городе.

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