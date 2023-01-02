Мобилизованные предприниматели в Мурманской области могут продлить сроки заявок на помощь бизнесу

Среди мобилизованных жителей Мурманской области были и предприниматели. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Среди мобилизованных жителей Мурманской области были и предприниматели. В силу того, что они теперь принимают участие в спецоперации, их бизнес и проекты претерпели изменения.

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о смягчении правил предоставления господдержки для предпринимателей и самозанятых.

- Теперь, гражданин, получивший государственную финансовую поддержку, в случае своей мобилизации или мобилизации члена его семьи, имеет возможность продления сроков использования субсидии и достижения результатов, либо их корректировки, а также возможность возврата финансовой поддержки без наложения штрафных санкций или возможность внесения иных смягчающих корректировок, - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло до 24,6 тысячи. В них работают 94 тысячи человек.

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