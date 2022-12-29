В Печенгском округе поймали браконьеров с почти тонной камчатского краба

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: ПУ ЗАР
В Печенгском округе пограничники задержали двух браконьеров, которые перевозили незаконно выловленного камчатского краба.
У северян изъяли 829 комплектов конечностей краба камчатского общим весом более 800 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам РФ, составил свыше 5,9 миллиона рублей.
- В отношении злоумышленников возбуждены административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море», - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
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