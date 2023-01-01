С 1 января прожиточный минимум в Мурманской области составит 23 474 рубля

С 1 января 2023 года в Мурманской области увеличен размер прожиточного минимума. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С 1 января 2023 года в Мурманской области увеличен размер прожиточного минимума. Теперь на душу населения он составит 23 474 рубля.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития, для трудоспособного населения прожиточный минимум рассчитали в размере 25 587 рублей, для пенсионеров - 20 188 рублей, для детей - 22 770 рублей.

Напомним: в 2022 году Мурманская областная Дума поддержала законопроект, инициированный губернатором Андреем Чибисом, о выделении из регионального бюджета дополнительных двух миллиардов рублей на зарплаты бюджетников.

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