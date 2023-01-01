Для фотосессии и в подарок. В Мурманской области на Новый год вырос спрос на кроликов

Наступил 2023 год, символом которого по китайскому календарю стал кролик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наступил 2023 год, символом которого по китайскому календарю стал кролик. «КП»-Мурманск» изучила сайты с бесплатными объявлениями и выяснила, что у северян вырос спрос на живых символов года.

Так, десятки объявлений посвящены продаже кроликов.

- Сделайте себе и вашим детям подарок! Добрый и пушистый друг, подарит вам незабываемые эмоции и милые семейные фото!!! - гласит одно из объявлений.

Стоимость «аренды» животного стоит от 500 до 2000 рублей.

Также северянам предлагают купить кролика в подарок. И если еще недавно животное можно было приобрести за 1-1,5 тысячи рублей, то накануне праздников стоимость выросла в разы: до 5-7 тысяч рублей.

Но и фотосессия, и кролик в подарок - идея сомнительная.

- Надо понимать, что участие животного в фотосессии - стресс для него. Яркие вспышки, долгое нахождение на руках, суета, - все это вызывает у животного беспокойство. Также немногие знают, как правильно держать кролика. Так, его нельзя поднимать за уши, брать за холку, как кошку, держать вниз головой. Также мы считаем, что дарить животное в подарок - тоже плохая идея. Нельзя на 100% быть уверенным, что человеку нужен питомец, что он готов заботиться о нем должным образом. Ведь любое животное дома - это финансовые вложения, в том числе и существенные, необходимость потратить время и силы, - рассказали «КП»-Мурманск» в одной из ветклиник города.

Напомним: создателей снежной фигуры кролика в Мончегорске наградили благодарственными письмами. Отметить работу мастеров просили северяне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru