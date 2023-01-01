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НовостиДом. Семья1 января 2023 8:20

Для фотосессии и в подарок. В Мурманской области на Новый год вырос спрос на кроликов

В Мурманской области на Новый год вырос спрос на кроликов ради подарка
Ника СВЕТЛОВА
Наступил 2023 год, символом которого по китайскому календарю стал кролик.

Наступил 2023 год, символом которого по китайскому календарю стал кролик.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наступил 2023 год, символом которого по китайскому календарю стал кролик. «КП»-Мурманск» изучила сайты с бесплатными объявлениями и выяснила, что у северян вырос спрос на живых символов года.

Так, десятки объявлений посвящены продаже кроликов.

- Сделайте себе и вашим детям подарок! Добрый и пушистый друг, подарит вам незабываемые эмоции и милые семейные фото!!! - гласит одно из объявлений.

Стоимость «аренды» животного стоит от 500 до 2000 рублей.

Также северянам предлагают купить кролика в подарок. И если еще недавно животное можно было приобрести за 1-1,5 тысячи рублей, то накануне праздников стоимость выросла в разы: до 5-7 тысяч рублей.

Но и фотосессия, и кролик в подарок - идея сомнительная.

- Надо понимать, что участие животного в фотосессии - стресс для него. Яркие вспышки, долгое нахождение на руках, суета, - все это вызывает у животного беспокойство. Также немногие знают, как правильно держать кролика. Так, его нельзя поднимать за уши, брать за холку, как кошку, держать вниз головой. Также мы считаем, что дарить животное в подарок - тоже плохая идея. Нельзя на 100% быть уверенным, что человеку нужен питомец, что он готов заботиться о нем должным образом. Ведь любое животное дома - это финансовые вложения, в том числе и существенные, необходимость потратить время и силы, - рассказали «КП»-Мурманск» в одной из ветклиник города.

Напомним: создателей снежной фигуры кролика в Мончегорске наградили благодарственными письмами. Отметить работу мастеров просили северяне.

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