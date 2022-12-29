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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 8:40

Жителю Апатитов вынесли приговор за попытку сбыта амфетамина в особо крупном размере

Мужчина проведет семь лет в колонии особого режима
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Приговор в законную сил еще у не вступил.

Приговор в законную сил еще у не вступил.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор 48-летнему апатитчанину, который пытался сбыть наркотики в особо крупном размере. Мужчина обвиняется по части 3 ст. 30, части 5 ст. 228.1 УК РФ.

Так, в мае 2021 года северянин, будучи в составе организованной группы, незаконно приобрел в Мурманске и перевез в Апатиты наркотические средства и психотропные вещества, в том числе 210 граммов амфетамина. Затем для продажи наркотиков он приехал в Кандалакшу, где его и задержали полицейские.

- Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Приговор в законную сил еще у не вступил.

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