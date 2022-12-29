В Мурманской области ограничили выход маломерных судов в Баренцево море

В Печенгском округе Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за непогоды: в регионе наблюдается усиление ветра и снегопады.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Печенгском округе Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за непогоды: в регионе наблюдается усиление ветра и снегопады.
- Введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: Мурманскую область в ближайшие дни накроют морозы. Перед Новым годом погоду на Кольском полуострове будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой.
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