В Мурманской области ограничили выход маломерных судов в Баренцево море

В Печенгском округе Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за непогоды: в регионе наблюдается усиление ветра и снегопады. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Печенгском округе Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за непогоды: в регионе наблюдается усиление ветра и снегопады.

- Введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: Мурманскую область в ближайшие дни накроют морозы. Перед Новым годом погоду на Кольском полуострове будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой.

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