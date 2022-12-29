На территории Мурманской области зарегистрировались два новых резидента АЗРФ

Общее число резидентов АЗРФ в Мурманской области выросло до 182. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Мурманской области зарегистрировались еще два резидента АЗРФ. Таким образом общее число резидентов на территории нашего региона увеличилось до 182.

- ООО «ПИРС» планирует заниматься строительством плавпричала и цеха для ремонта судов и оборудования, смонтированного на судах. Второй – ООО «Грин флоу Хибины», проект которого – строительство гостинично-термального комплекса в Кировске, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Общий объем инвестиций в регионе со стороны резидентов АЗРФ составит 313,7 миллиарда рублей.

В Мурманской области намерены развивать гражданский судоремонт, чтобы наши суда могли проходить через важные работы не в других странах, а в России.

Напомним: правительство РФ объявило аукцион на разработку литиевого месторождения в Мурманской области. Итоги будут подведены в первом полугодии 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru