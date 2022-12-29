В Мурманской области будут снимать историческую драму «Челюскин. Первые» Федора Бондарчука

Шоураннером многосерийной исторической драмы стал Федор Бондарчук. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мурманская область станет одним из мест для работы съемочной группы проекта «Челюскин. Первые». Шоураннером многосерийной исторической драмы стал Федор Бондарчук.

В основу проекта легла реальная история научной экспедиции Отто Шмидта на пароходе «Челюскин», который оказался в плену льдов Северного морского пути.

- Сложнейшие съемки с большим объемом компьютерной графики пройдут не только в павильоне и на специальных площадках с использованием новейших технологий, но и на натурных объектах. Ведутся работы по созданию копии самолетов, участвующих в спасательной операции челюскинцев, - сообщили в продюсерском центре «Северный характер».

Работа над «Челюскин. Первые» стартует в начале 2023 года.

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