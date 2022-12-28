Официальных фейерверков на этот раз не будет. Фото: gov-murman.ru/

В администрации Мурманска рассказали, какие развлечения ждут северян и гостей города в новогоднюю ночь.

Так, 1 января в 01.00 на площади Пять Углов начнется праздничный радиоконцерт, а в 1.30 - развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

- Перед зрителями с вокальными номерами выступит музыкальная группа МимоNOT, - отметили в мэрии.

К слову, официальных фейерверков на этот раз не будет, но их можно запускать самим на специальных площадках.

Напомним: губернатор Андрей Чибис сообщил об усилении мер безопасности в Новый год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru