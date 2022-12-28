В детские сады Печенгского округа собирались поставлять фейковые бананы из России

После жалоб справедливость была восстановлена и Мурманское УФАС России выдало предписание о направлении победителю торгов контрактов без снижения цены. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мурманское УФАС выявило недобросовестного участника закупки на поставку фруктов в 14 детских садов Печенгского округа. Поставить предлагалось апельсины, бананы, груши, киви, лимоны, мандарины, яблоки.

Один из участников закупки продекларировал в своей заявке на участие в аукционе, что все вышеперечисленные фрукты выращены в России, хотя те же бананы не растут в нашей стране, а культивируются только в тропических местах.

-Так как победитель торгов предложил к поставке товары иностранного происхождения, то к нему подлежали применению положения приказа Минфина России о необходимости снижения цены контракта на 15% от предложенной им цены. Это повлекло для победителя невыгодные финансовые последствия, - сообщили в ведомстве.

После жалоб справедливость была восстановлена и Мурманское УФАС России выдало предписание о направлении победителю торгов контрактов без снижения цены.

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