Жительница Апатитов пыталась обжаловать решение суда после наложения на нее штрафа за «Свинку Пеппу»

Решение вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апатитчанка попыталась обжаловать решение суда после того, как ее оштрафовали за продажу игрушек персонажей из известного мультфильма «Свинка Пеппа». Канадская компания Entertainment One UK Limited не давала женщине авторских прав это.

В объединенной пресс-службе судов Мурманской области сообщили, что женщина обратилась с апелляцией в Мурманский областной суд, не согласившись с размером взысканных сумм. Всего апатитчанку оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и признал решение законным и обоснованным, оставив его без изменения.

Решение вступило в законную силу.

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