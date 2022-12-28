Андрей Чибис: Железнодорожный мост через Тулому будет построен

На пресс-конференции по итогам 2022 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис ответил на вопрос о судьбе строящегося железнодорожного моста через Тулому. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

На пресс-конференции по итогам 2022 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис ответил на вопрос о судьбе строящегося железнодорожного моста через Тулому.

- Подрядчик не сбежал, проект был заморожен, но нам удалось все вернуть.. Причем контракт на строительство железнодорожной ветки, часть из которой – мост через Тулому, уже заключен. Идет мобилизация рабочей силы и техники. Завтра как раз у меня будет главный представитель стройки от нового подрядчика, а единственным поставщиком является компания «РЖД». Он расскажет, что кардинально удалось сдвинуть за прошедшую неделю после заключения контракта, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: правительство РФ объявило аукцион на разработку литиевого месторождения в Мурманской области. Итоги будут подведены в первом полугодии 2023 года.

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