Проблемы с посещением врачей в Мурманской области объяснили дефицитом кадров и отпусками за период пандемии

Жители Мурманской области нередко жалуются на трудности с записью к врачам и посещением, в том числе, узких специалистов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Мурманской области нередко жалуются на трудности с записью к врачам и посещением, в том числе, узких специалистов.

Основных причин этому две.

- Дефицит кадров наложился на необходимость отгулять отпуска за период пандемии. Некоторые специалисты два года не были в отпуске, мы не можем не давать людям отдыхать, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в минздраве Мурманской области рассказали, как идет борьба за медработников и как привлекают кадры в регион.

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