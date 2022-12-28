В Мурманской области зарегистрировали 404 случая гриппа

Большая часть заразившихся – дети, на них приходится 73% от всех случаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области все еще сохраняется угроза широкого распространения гриппа. Чаще всего северяне заражаются штаммом A (H1N 1)2009, который также известен как свиной грипп.

- Всего по состоянию на 28 декабря по экстренным извещениям, поступившим из медицинских организаций области, нарастающим итогом зарегистрировано 404 случая гриппа, из них 395 - свиной грипп и 9 - грипп В, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Большая часть заразившихся – дети, на них приходится 73% всех случаев.

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