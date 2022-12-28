Андрей Чибис подтвердил намерение пойти на второй губернаторский срок

На итоговой пресс-конференции за 2022 год губернатор Мурманской области ответил на 42 вопрос от представителей СМИ. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

На итоговой пресс-конференции за 2022 год губернатор Мурманской области ответил на 42 вопроса представителей СМИ. Один из них касался того, согласится ли Андрей Чибис возглавить какой-либо из вновь присоединенных по итогам референдумов субъектов РФ.

- Я очень рад, что работаю в Мурманской области. Я рассчитываю работать здесь, и я об этом уже говорил: при поддержке президента и жителей Мурманской области готов работать второй срок, - ответил Андрей Чибис.

Напомним: для строительства нового здания Мурманской детской клинической больницы подыскивают земельный участок. Ведутся геологические изыскания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru