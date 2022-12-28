В Мурманской области похолодает до -22

30-31 декабря столбик термометра должен повыситься. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскую область в ближайшие дни накроют морозы. Перед Новым годом погоду на Кольскоом полуострове будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой.

- 29 декабря местами ожидается снег, изморозь. Ветер южный умеренный, утром и днем местами сильный. Температура воздуха -7-12, при прояснениях -17-22 градуса в течение суток. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

30-31 декабря столбик термометра должен повыситься.

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