В Мурманской области похолодает до -22

30-31 декабря столбик термометра должен повыситься.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманскую область в ближайшие дни накроют морозы. Перед Новым годом погоду на Кольскоом полуострове будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой.
- 29 декабря местами ожидается снег, изморозь. Ветер южный умеренный, утром и днем местами сильный. Температура воздуха -7-12, при прояснениях -17-22 градуса в течение суток. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
30-31 декабря столбик термометра должен повыситься.
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