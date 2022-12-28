К детскому саду в Мурманске съехались пожарные машины

В учреждении сработала АПС. Фото: vk.com/murmansk.region
Днем 28 декабря в Мурманске к детском саду №7, что находится на проспекте Ленина, съехались пять пожарных машин. Фотографии опубликовали в соцсетях.
В МЧС региона сообщили, что произошло.
- Было ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, - прокомментировали «КП»-Мурманск» в пресс-службе ведомства.
Напомним: вечером 24 декабря в Мурманске в районе дома №9 в Водопроводном переулке случился серьезный пожар. Языки пламени объяли склад одной из компаний.
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