К детскому саду в Мурманске съехались пожарные машины

В учреждении сработала АПС. Фото: vk.com/murmansk.region

Днем 28 декабря в Мурманске к детском саду №7, что находится на проспекте Ленина, съехались пять пожарных машин. Фотографии опубликовали в соцсетях.

В МЧС региона сообщили, что произошло.

- Было ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, - прокомментировали «КП»-Мурманск» в пресс-службе ведомства.

Напомним: вечером 24 декабря в Мурманске в районе дома №9 в Водопроводном переулке случился серьезный пожар. Языки пламени объяли склад одной из компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru