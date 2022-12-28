Житель Мурманска получил штраф в 300 тысяч рублей за призыв к терроризму

Западный окружной военный суд признал северянина виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20-летнему жителю Мурманска вынесли приговор за призывы к терроризму. На своей странице в соцсети «Одноклассники» он опубликовал пост с призывом вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».

Преступные действия молодого человека пресекли сотрудники ФСБ.

Западный окружной военный суд признал северянина виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Напомним: 25-летний житель Мурманска финансировал террористов. Сотрудники ФСБ объявили молодому человеку предостережение.

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