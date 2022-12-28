Андрей Чибис об очереди на госпрограмму по переселению людей с Крайнего Севера: «Мы на это никак повлиять не можем»

На итоговой пресс-конференции за 2022 год губернатору Андрею Чибису задали вопрос от «Школы журналистики» при «Комсомольской правде»-Мурманск». Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

На итоговой пресс-конференции за 2022 год губернатору Андрею Чибису задали вопрос от «Школы журналистики» при «Комсомольской правде»-Мурманск». Он касался госпрограммы по переселению людей из районов Крайнего севера.

Очередь большая, некоторые северяне ждут своих сертификатов с 90-х годов.

- Программа идет медленно, сейчас 22 тысячи граждан стоит. В год выдается 80 сертификатов. Но мы на это никак повлиять не можем. Это вопрос федеральных денег, на какие приоритеты они тратятся, - отметил глава региона.

Напомним: в Мурманске планируют снести 40 деревянных домов.

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