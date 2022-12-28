Андрей Чибис про Андрея Малахова: Такие люди дорогого стоят

Андрей Чибис назвал Андрея Малахова патриотом малой Родины. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Комментируя развитие Апатитов и Кировска на итоговой пресс-конференции за 2022 год, губернатор Андрей Чибис отметил вклад телеведущего, уроженца Апатитов Андрея Малахова.

- Как известно, он стал собственником «Изовелы», при санатории открыт арт-каток и другие объекты. Такие патриоты малой Родины дорогого стоят, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: Андрей Малахов собирается приехать на фестиваль "Хибины-Бикини" в Кировске

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске двое предприимчивых мужчин незаконно ставили алкоголикам капельницы. Также северяне продавали своим пациентам снотворное без рецепта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru