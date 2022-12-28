Андрей Чибис анонсировал кадровые перестановки в правительстве Мурманской области

Андрей Чибис отметил, что сейчас в его команде работают люди, которые справляются со своими задачами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В министерствах, комитетах и иных структурах Мурманской области часто происходят кадровые изменения. О том, зачем они нужны и сохранится ли эта тенденция, на итоговой пресс-конференции за 2022 год рассказал губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что сейчас в его команде работают люди, которые справляются со своими задачами.

- Они инициируют проекты, а не просто выполняют поручения. Наша задача - повышать эффективность, делать ставку на тех, кто предлагает проекты. В начале года будут кадровые изменения, не глобальные. Будет

перестройка внутри команды, в том числе по перераспределению полномочий между заместителями. Нельзя застревать на месте, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области растет кадровый голод. На одну вакансию приходится в среднем 3,2 активных резюме.

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